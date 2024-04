Überragender Tim Götz trifft elfmal für die SGL

Die Teufel mögen es heiß: Nach einer spannenden Schlussphase bei der SG Pforzheim/Eutingen bejubelte die SG Leutershausen einen knappen 29:28-Erfolg in der 3. Handball-Bundesliga, der bei starken Gastgebern bis zur letzten Sekunden umkämpft blieb.

„Wir sind sehr gut reingekommen, haben eine gute Abwehr- und Angriffsleistung gezeigt“, resümierte SGL-Trainer Thorsten Schmid, dessen Mannschaft nach knapp einer Viertelstunde bereits mit vier Toren führte. Doch Pforzheim/Eutingen bäumte sich auf. „Wir hatten dann eine Phase, in der wir ein paar Fehler zu viel gemacht und Pforzheim zu einfachen Toren eingeladen haben.“ Dennoch schaffte die SG Leutershausen es, zur Halbzeit ein für die Psyche wichtiges Drei-Tore-Polster herauszuspielen.

In zweiter Hälfte nachgelegt

„In der zweiten Hälfte konnten wir dann nachlegen“, zeigte sich der SGL-Trainer mit der Leistung seiner Mannen zufrieden. Angesichts der Tatsache, dass die SGL in den vergangenen Wochen immer wieder mit personellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, mit Kevin Bitz und Yessine Meddeb auch auf die beiden Topspieler und Haupttorschützen verzichten muss, war es auch absehbar, dass irgendwann Pforzheim/Eutingen zum Zug kommt. „Hintenraus war es das erwartet schwere Spiel gegen einen angriffsstarken Gegner. Wir hatten nicht so viele Alternativen auf der Bank.“

Die hätte es durchaus gebraucht, doch mit Tim Götz stand ein überragender Spieler an diesem Abend auf dem Feld. „Immer wenn es gebrannt hat, hat er ein Tor gemacht. Auch in der Abwehr war er da“, lobte Thorsten Schmid seinen Mittelmann, der auf elf Tore kam. Und Götz war nicht der einzige starke Spieler: „In Summe muss man sagen, dass jeder seine Rolle gespielt hat. Luca Mastrocola im Rückraum, Gianluca Pauli auf der Außenbahn. Jeder hat eingebracht, was drin war.“