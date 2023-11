Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm bemüht das Monty Python-Motto

In vermeintlich aussichtslosen Situationen Zuversicht auszustrahlen, ist eine Gabe, die nicht jeder Mensch besitzt. Ein bisschen erinnerte Rüdiger Rehm, Trainer des kriselnden Fußball-Drittligisten SV Waldhof am Freitag an ein Mitglied der legendären britischen Komödiantentruppe Monty Python. Deren bekanntesten Song „Always Look On The Bright Side Of Life“ (zu Deutsch: Schau immer auf die Sonnenseite des Lebens) konnte man problemlos auf Rehms Herangehensweise vor dem Spiel bei RW Essen (Sonntag, 16.30 Uhr) übertragen.