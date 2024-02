300 Teilnehmer kämpfen um die Landesmeisterschaft

Die Weschnitztalhalle wurde einmal mehr zum Mekka des Karatesports. Der 1. Bushido-Zanshin-Verein Mörlenbach fungierte als Ausrichter der offenen Landesmeisterschaft, die der Hessische Fachverband Karate und der Rheinland-Pfälzische Karateverband in Kooperation austrugen. Das 30-köpfige Team um den Bushido-Zanshin-Vorsitzenden Markus Emmerich warf die langjährige Erfahrung in der Austragung großer Karateturniere in die Waagschale.