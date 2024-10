Die Polizei muss nicht gerufen werden

Viel Zeit zum gemeinsamen Training hatten sie nicht, die Polizei-Landesmeisterschaft der Handballerinnen startete aus dem laufenden Betrieb. Das tat dem Niveau in der Hemsbacher Hans-Michel-Halle aber keinen Abbruch. Schließlich liefen in den sechs Teams, die ihren neuen Landesmeister ausspielten, auch noch aktive oder ehemalige Spielerinnen mit Zweit- und Drittliganiveau auf. Landesmeister wurde nach den jeweils zweimal 15 Minuten dauernden Spielen die Spielgemeinschaft des Polizeipräsidiums Einsatz/LKA/Pforzheim/Karlsruhe, das in einem hochklassigen Finale die Hochschule der Polizei besiegte, die beispielsweise zwei Zweitliga-Spielerinnen aus Nürtingen in ihrem Kader hatte.