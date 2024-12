Drei Weinheimer Teams räumen bei Landesmeisterschaft ab

Die Weinheimer Cheerleader „Royals“ der TSG 1862 Weinheim waren bei der Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften mit 52 Aktiven und fünf Betreuern am Start. Im ausverkauften Glaspalast in Sindelfingen zeigten die besten Teams des Bundeslands in verschiedenen Kategorien ihr Können auf höchstem Niveau. Aus Weinheim traten gleich drei Teams an und alle durften sich nach monatelanger Vorbereitung über tolle Platzierungen freuen.