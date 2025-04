Weinheim gewinnt Startplatz in den USA

Weinheim. Die Royal Cheerleader der TSG 1862 Weinheim waren nach der erfolgreichen Landesmeisterschaft im Dezember zum Saisonabschluss mit 50 Aktiven und fünf Betreuern bei der Spring Cheer Master in Heidelberg am Start. In der ausverkauften Halle des Olympiastützpunktes in Heidelberg zeigten die Teams in verschiedenen Kategorien ihr Können. Mit dabei drei Teams und ein Groupstunt aus Weinheim.