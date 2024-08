TSG 1862/09 will die einfachen fehler reduzieren

Mit einem 1:1 beim FC Astoria Walldorf II startete die TSG 1862/09 Weinheim am vergangenen Sonntag in die Fußball-Verbandsliga. Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf entsprach. „Auch, wenn wir ehrlicherweise vier Tore machen müssen“, sagt ein nicht unzufriedener Trainer Lukas Cambeis. „Beide Mannschaften hatten richtig gute Chancen. Von unserer Seite war das nach so vielen Änderungen im Vergleich zur Vorsaison ein Spiel, auf dem man aufbauen kann. Die Jungs haben sich reingehauen. Und dass zu einem so frühen Zeitpunkt noch nicht alles passt, ist ganz normal.“