4:3 in der Nachspielzeit: Der FC Fürth müht sich zur Meisterfeier

Fürth. Mit dem 23. Sieg im 23. Saisonspiel in der Fußball-Kreisoberliga hat es der FC Fürth geschafft. Der 4:3-Heimerfolg der Rot-Weißen in der Nachspielzeit über die SG Lindenfels/Winterkasten bedeutet die vorzeitige Meisterschaft und somit den Aufstieg in die Gruppenliga.