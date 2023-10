Nach 1:3 dreht der FC auf

Auch wenn der FC Fürth in der Fußball-Kreisoberliga bisher noch etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, ist dort immer für Unterhaltung gesorgt. Auch in der Nachholpartie am Mittwochabend gegen einen spielerisch starken SV Unter-Flockenbach II war dies der Fall. So lagen die Gastgeber nach einer guten Stunde mit 1:3 in Rückstand, schafften es aber einmal mehr, eine Partie noch zu drehen und mit einem 5:3-Sieg vom Platz zu gehen. „Das ist eine ungemeine Willensstärke, die die komplette Mannschaft erneut gezeigt hat und die sie momentan auch auszeichnet“, sagte Co-Trainer Frank Poth, der dann auch nach dem Zwei-Tore-Rückstand nicht das Gefühl hatte, dass „das Spiel schon gelaufen wäre“.