Kreisoberliga: SV Unter-Flockenbach II feiert den ersten Sieg

In der Fußball-Kreisoberliga hat der SV Unter-Flockenbach II sein Heimspiel gegen die KSG Mitlechtern mit einer Energieleistung in der zweiten Spielhälfte noch gedreht und gewann letztlich mit 3:2 (1:2). Es waren die ersten Punkte für das Team von Neu-Coach Roman Tomczyk. Für die KSG-Trainer Ronny Sauer und Jens Klein war es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.