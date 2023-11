Amir Duric entschuldigt sich und kehrt beim FC Fürth zurück

„Allmählich sind wir in der Tabelle wieder in der Region, in der wir uns selbst auch gern sehen“, sagt Lucas Oppermann, Spielertrainer des FC Fürth, wenn er die aktuelle Lage des Fußball-Kreisoberligisten skizziert. Viermal in Folge gingen die Weschnitztaler im Bergsträßer Oberhaus als Sieger vom Platz und hievten sich in der Tabelle mit fünf Punkten Abstand zur Spitze auf Platz vier.