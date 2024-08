Arif Kilic und der SVU: Frühes Ende eines Missverständnisses

„Ich bin einer, der mit dem Ball am Fuß sehr schnell ist, habe einen guten Antritt und im Eins-gegen-eins meine Stärken“, sagt Arif Kilic über sich selbst. Diese Fähigkeiten sollte der 25-Jährige mit Beginn der neuen Saison für den SV Unter-Flockenbach in der Hessenliga auf den Fußballplatz bringen. Was er drauf hat, zeigte er im letzten Test vor dem Rundenstart, als Kilic beim 2:2 gegen den SV Fürth das Tor zum Endstand markierte – in oft gesehener Manier, von links nach innen ziehend und trocken abschließend.