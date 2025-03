Auch der TSV Birkenau kann die Walzbachtaler Serie nicht beenden

Birkenau. Auch den Herren des TSV Birkenau ist es im Wiederholungsspiel am Dienstagabend nicht gelungen, die unheimliche Heimserie der HSG Walzbachtal zu brechen. Am Ende mussten sich die Odenwälder mit 29:24 (13:13) geschlagen geben. Die letzte Heimniederlage kassierte Walzbachtal im November 2023, und auch die Falken standen am Ende mit leeren Händen da.