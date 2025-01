Aus der Traum: Der SC Kleinostheim verpasst die Meisterschaft

Es sind nicht immer nur die Bilder der Sieger, die in die Geschichtsbücher eingehen. Unvergessen ist beispielsweise das Foto von Uwe Seeler, als er 1966 mit gesenktem Kopf in Begleitung von britischen Polizisten den Rasen des Londoner Wembley-Stadions verlässt – wenngleich die Aufnahme nicht nach der dramatischen 2:4-Niederlage im WM-Finale (Stichwort: Wembley-Tor), sondern bereits auf dem Weg in die Halbzeitpause entstand.