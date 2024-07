Beka schießt den FCO zum Turniersieg

„Wir sind sehr zufrieden, das Turnier in Mitlechtern nach 2022 wieder gewonnen zu haben“, freute sich Sebastian Trenkwald nach dem souveränen 3:0 (1:0)-Sieg seines FC Ober-Abtsteinach im Finale des Wochenturniers auf dem Waldsportplatz an der Alzenauer Straße gegen den Kreisoberliga-Rivalen SG Lindenfels/Winterkasten. „Auch wenn es sich nur um ein Vorbereitungsturnier handelte, gibt uns der Turniersieg ein gutes Gefühl für die neue Saison“, führte der Sportliche Leiter weiter aus. Ganz besonders freute sich Trenkwald zudem, dass ausgerechnet im Finale hinten die Null stand – erstmals im Turnier.

In der Vorrunde hatte sich die Elf um Spielertrainer Jan Schörling nach einem dreimaligen Rückstand zunächst ein 3:3 gegen den A-Ligisten SV/BSC Mörlenbach erkämpft, ehe sich der FCO durch ein 4:1 gegen den B-Ligisten SV Affolterbach den Einzug ins Finale sicherte.

Auch Rixecker trifft

Zum Mann des Tages avancierte im Finale Endrit Beka, der die Schörling-Elf in der 36. Minute mit 1:0 in Führung brachte und in der 76. Minute auch den Schlusspunkt zum 3:0 setzte. Den dritten Treffer der Abtsteinacher markierte Neuzugang Florian Rixecker (kam vom FC Fürth) nach etwas mehr als einer Stunde.