Birkenauer "Oldies" können es auch ohne Training

Am Samstagnachmittag sahen sie sich alle das erste Mal gemeinsam in der Rimbacher Odenwaldhalle, am Sonntagabend waren sie Turniersieger. Dass der VfL Birkenau sich beim Hallenfußballturnier des FSV Zotzenbach durchsetzen würde, kam als Kreisoberligist nicht ganz unerwartet – überraschend war aber dann die Mannschaft, die sich hinter dem VfL-Namen verbarg.