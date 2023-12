Über 100 Mannschaften spielen beim Winter-Cup des VfL Birkenau

Auch 2023 ruft der Wintercup des VfL Birkenau, und ihm folgen zwischen Weihnachten und Silvester – aufgeteilt in neun Wettbewerbskategorien – stolze 107 Mannschaften. Vom 27. bis 30. Dezember ist abermals die Langenberghalle traditioneller Schauplatz der bereits 29. Auflage des Hallenfußballturniers.

Der Startschuss fällt am Mittwoch (27.) um 9 Uhr mit der U11-E2-Jugend. Im Anschluss beginnt ab 16 Uhr das Hobbyturnier. Der Donnerstag (28.) steht ab 9 Uhr sowie ab 12.45 Uhr ganz im Zeichen zweier Wettbewerbe der U9-F-Jugend, während um 18 Uhr die Damen folgen. Am Freitag (29.) legt die U13-D-Jugend ab 10 Uhr los, ehe um 17.30 Uhr die Zweitmannschaften der Herren starten. Den Samstag (30.) eröffnet ab 9.30 Uhr die U11-E1-Jugend, bevor um 17.30 Uhr die ersten Mannschaften den krönenden Wintercup-Abschluss bilden. In Gruppe A spielen VfL Birkenau, FSV Rimbach, SV/BSC Mörlenbach, ASC Neuenheim und SG Hemsbach. Die Gruppe B wird gebildet von FSV Zotzenbach, FV Leutershausen, VfR Fehlheim, KSV Reichelsheim und FC Fürth. Im vergangenen Jahr gewann der SC United Weinheim vor 600 Zuschauern im Finale gegen den VfL Birkenau verdient mit 2:1. Der Titelverteidiger ist allerdings nicht mehr dabei. Genauso wie der FC Ober-Abtsteinach, der im Spiel um Platz drei die U19 von Viktoria Griesheim mit 1:0 besiegte.