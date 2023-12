Winter-Cup: Mörlenbach und Flamango FC sind die ersten Sieger

Mit 20 Mannschaften war das Teilnehmerfeld beim Hobbyfußballturnier des VfL Birkenau zum Auftakt des Winter-Cups am Mittwochabend sehr gut besetzt, sodass man letztlich zeitmäßig in der Langenberghalle etwas in Verzug geriet. „Aber natürlich ist dieses Interesse auch eine Auszeichnung für den Verein. Es waren teilweise intensive Hobbyspiele, die insbesondere in den Finalspielen an Spannung nicht zu überbieten waren“, sagte Bernhard Bitsch vom VfL-Vorstand.