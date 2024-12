VfL Birkenau II beim Winter-Cup erst im Halbfinale gestoppt

Die zweite Fußballmannschaft des VfL Birkenau legte am Freitagabend schon einmal vor und war erst im Halbfinale vom FV Leutershausen II im Neunmeterschießen zu stoppen. Am heutigen Montag erreicht der Winter-Cup in der Langenberghalle mit dem Erstmannschaftsturnier seinen Höhepunkt – und dann wollen die Birkenauer Gastgeber ihren Titel verteidigen.