Die Birkenauer "Altstars" zeigen, wie es in der Halle geht

Traumfinale in der Odenwaldhalle: Der FSV Zotzenbach zog beim eigenen Hallenfußballturnier am Sonntag ins Endspiel ein und lieferte sich dort mit dem VfL Birkenau ein enges Match, bei dem in der regulären Spielzeit keine Tore fielen. Im Neunmeterschießen setzten sich die Birkenauer schließlich mit 4:1 durch.