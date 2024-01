SV Fürth II gewinnt Zotzenbacher Hallenturnier

Der SV Fürth II gewann am Sonntagabend das Fußballturnier des FSV Zotzenbach in der Rimbacher Odenwaldhalle. Im Endspiel besiegten die Fürther den souveränen A-Liga-Spitzenreiter SG Lindenfels/Winterkasten mit 1:0. Als sich alle bereits auf ein Neunmeterschießen eingestellt hatten, zog Tunahan Karaagac fünf Sekunden vor Schluss einfach mal ab – und der Ball landete im Winkel.

Bereits im Halbfinale hatten die Fürther, Tabellenführer der Kreisoberliga, den starken FSV Rimbach mit 2:1 bezwungen und waren zuvor im Viertelfinale gegen den SV/BSC Mörlenbach sogar mit 4:0 erfolgreich geblieben. Die Fürther hatten bereits mit ihrem Gruppensieg am Samstag gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist, auch in der Zwischenrunde setzte sich der SV auf Platz eins. Die Mannschaft der Gastgeber spielte ein gutes Turnier, auch wenn es für den Sieg nicht reichte. Im Viertelfinale verloren die Zotzenbacher mit Pech erst im Neunmeterschießen gegen Türkspor Beerfelden. „Wir haben am Samstag drei von vier Spielen gewonnen und nur gegen den späteren Turniersieger verloren. Auch am Sonntag war die Zwischenrunde mit 6:0 Toren und neun Punkten stark“, sagte Agostin, der eine sehr zufriedenstellende Turnierbilanz zog. Insgesamt kamen 500 Zuschauer – und die sorgten nicht zuletzt für ordentlich Umsatz. „Es waren nur Mannschaften aus der näheren Umgebung dabei. Das wollen wir auch so, denn es zahlt sich aus“, sagte Agostin, der sich zudem über faire Spiele freute, auch wenn es natürlich auch mal hitzig wurde. Die Schiedsrichter mussten insgesamt nur zwei Zeitstrafen aussprechen.