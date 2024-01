Das Zotzenbacher Hallenturnier geht in die 27. Runde

Der FSV Zotzenbach veranstaltet am kommenden Wochenende (13. und 14. Januar) sein 27. Senioren-Hallen-Fußballturnier in der Rimbacher Odenwaldhalle. „Wir freuen uns wieder auf die Zusage von 17 Mannschaften“, teilt FSV-Vorsitzender Roland Agostin mit. Und weiter: „Das Teilnehmerfeld ist gut besetzt, wir erwarten wieder spannende Spiele mit guter Stimmung in der Halle.“

Nach Anfragen des FSV Rimbach, des SV Fürth und der SG Lindenfels/Winterkasten, die allesamt über zahlreiche Spieler verfügen und obendrein große Lust auf Hallenfußball verspüren, werden diese Vereine mit zwei je Mannschaften in der Odenwaldhalle antreten. Der Veranstalter schickt seinerseits sogar drei Teams ins Rennen.

Die Gruppenspiele beginnen am Samstag, 13. Januar, um 13 Uhr, mit dem Auftaktmatch zwischen Türkspor Beerfelden und der ersten Mannschaft des FSV Rimbach (Gruppe 1). Komplettiert wird die erste Vorrundengruppe durch die SG Lindenfels/Winterkasten II, den FSV Zotzenbach II und den TuS Weinheim (Kreisklasse B3 Mannheim). Die Gruppe 2 ist mit dem SV Fürth I, dem SV/BSC Mörlenbach, der SG Lindenfels/Winterkasten I, der SG Oftersheim II (Kreisklasse B1 Mannheim), dem SV Mittershausen/Scheuerberg und dem FSV Zotzenbach III besetzt. In der Gruppe 3 werden sich der VfL Birkenau, der FSV Zotzenbach I, die TSG Lützelsachsen II (Kreisklasse A2 Mannheim), der FSV Rimbach II, die SG Lautern und der SV Fürth II messen.

Vorjahressieger ist nicht dabei

Titelverteidiger des Zotzenbacher Hallenturniers ist die SG Fürth/Mitlechtern, die im Endspiel 2023 den VfL Birkenau mit 1:0 bezwang. Allerdings wird die SG dieses Jahr nicht am FSV-Turnier teilnehmen, da sie dieses Mal beim parallel stattfindenden Turnier des FC Fürth in der Halle der Müller-Guttenbrunn-Schule am Start ist. Im Gegenzug hat sich der Vorjahressieger des Fürther Turniers, Türkspor Beerfelden, am Wochenende für die Teilnahme am Zotzenbacher Budenzauber entschieden. Das bedeutet: Beide Turniere müssen 2024 ohne den jeweiligen Titelverteidiger auskommen.

Gleichwohl hat Beerfelden auch in Zotzenbach einen Titel zu verteidigen. Nämlich den des Torschützenkönigs. Diese Auszeichnung hatte sich Beerfeldens Umut Kizilyar 2023 mit beachtlichen 13 Treffern gesichert. Von der Turnierleitung ausgewählt wird am Wochenende überdies der beste Torhüter des Turniers, im Vorjahr ging dieser Titel an den Mörlenbacher Salvatore Conte.

Endspiel am Sonntag um 18.15 Uhr

Die besten vier Mannschaften jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die am Sonntag, 14. Januar, um 13 Uhr beginnt. Gespielt wird hier in drei Vierergruppen. Die Viertelfinals der acht besten Teams der Zwischenrunde – darunter auch die zwei besten Gruppendritten – finden dann ab 17 Uhr statt. Das Endspiel wird um 18.15 angepfiffen – gegen 18.30 Uhr dürfte schließlich feststehen, welches Team die Siegprämie in Höhe von 150 Euro einstreicht.

Der Verlierer des Finales darf sich immerhin noch über 100 Euro freuen, die beiden unterlegenen Halbfinalisten erhalten je 50 Euro. Ebenfalls mit 50 Euro honoriert wird Platz eins in den jeweiligen Vorrundengruppen. Nach jedem Gruppenspiel findet am Samstag zudem ein Zielschießen statt. Bei diesem Spaß-Wettbewerb kann der jeweilige „Gruppensieger“ nach Angaben von Roland Agostin ebenfalls „etwas für die Mannschaftskasse machen“. Gut möglich also, dass selbst ein Gruppenletzter auf diese Weise noch zu einer Siegprämie kommt.

Und da beim Zotzenbacher Hallenturnier traditionell auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen soll, sind alle Teilnehmer – wie jedes Jahr – am Samstagabend (ab 21 Uhr) zu einer Mallorca-Party im Rimbacher „Le Bistro“ eingeladen. Bei stimmungsvoller Musik und dem einen oder anderen Getränk können die Teams den ersten Turniertag gemeinsam ausklingen lassen.