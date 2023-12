VfL Birkenau gewinnt zum zweiten Mal den Winter-Cup

Andreas Tschunt weiß, wie man den Winter-Cup gewinnt. Der Sportliche Leiter des VfL Birkenau führte die Gastgeber als „Aushilfstrainer“ zum zweiten Mal nach 2017 zum Sieg beim eigenen Hallenfußballturnier. Im Finale setzen sich die Birkenauer am Samstagabend vor 600 Zuschauern in der Langenberghalle mit einer Energieleistung gegen den FV Leutershausen durch – ein krönender Abschluss nach vier Tagen Winter-Cup.

„Wenn man in einem Finale ein 0:2 wettmacht, hat man es am Ende auch irgendwo verdient gewonnen“, sagte Andreas Tschunt, dessen Stimme nach fast einer Woche in der Langenberghalle etwas gelitten hatte. „Das war schon ein brutales Programm, was alle miteinander abgerissen haben“, sagte Tschunt. Der Sportliche Leiter hatte planmäßig die Trainerrolle übernommen, nachdem der zwischenzeitlich entlassene Ludwig Brenner einen längeren Urlaub geplant hatte. Die beiden neuen Trainer Daniel Hahn und Thorben Schmidt waren als Zuschauer ebenfalls in der Halle, ihre Arbeit nehmen sie aber erst im neuen Jahr auf. Und darauf freut sich Tschunt, der seinen Platz gerne wieder räumt, mit den zwei Turniersiegen aber irgendwie auch ein Stück Vereinsgeschichte mitgeschrieben hat.