SV Unter-Flockenbach II gewinnt Winter-Cup in Birkenau

Es gab durchaus Überlegungen, ob der SV Unter-Flockenbach überhaupt wieder am Hallenfußballturnier des VfL Birkenau teilnehmen solle – doch Zweitmannschaftstrainer Roman Tomczyk stellte ein junges Team zusammen, das am Montagabend tatsächlich den Winter-Cup in der Langenberghalle gewann. Im Finale der zweiten Mannschaften besiegten die „Flockies“ den TSV Amicitia Viernheim II verdient mit 3:0.