Birkenaus Niklas Halblaub ist in Lörzenbach unwiderstehlich

Lörzenbach. Auch am drittletzten Spieltag war der SV Lörzenbach wieder an einem Torfestival in der Fußball-Kreisoberliga beteiligt. Dieses Mal ging der Schuss aber nach hinten los, denn im Derby gegen den VfL Birkenau setzte es eine 3:7-Niederlage. Niklas Halblaub war dabei der Spieler, der den Unterschied ausmachte. Den ersten Treffer für den VfL machte er selbst, dann holte er einen Elfmeter heraus und die restlichen vier Treffer legte er auf.

In der ersten Hälfte hatten die Lörzenbacher jedoch Vorteile. Nach einem sehenswerten Spielzug über die linke Seite traf Tim Krauß zur verdienten 1:0-Führung (22.). Halblaub glich nur sieben Minuten später nach einem seiner bekannten Sololäufe von der Mittellinie zum 1:1 aus. Die Gastgeber blieben in der Offensive aber weiter gefährlich und gingen durch zwei schön herausgespielte Tore von Krauß mit 3:1 in Front (32./37.). Kurz vor der Pause verkürzte Birkenau durch einen Elfmeter von Paul Kleinert (44.).

Nach dem Wechsel verloren die Hausherren aber immer mehr den Faden. Die Angriffe wurden nicht mehr konsequent ausgespielt, was die Birkenauer zu gefährlichen Kontern nutzten. Nach einer Stunde kamen drei unwiderstehliche Antritte von Halblaub innerhalb von vier Minuten jeweils über die rechte Angriffsseite, bei der die Lörzenbacher zu offen waren. Noel Vitar Arealo (60.), Kleinert (62.) und Paul Laudenklos (64.) brauchten nur noch einzuschieben – und so stand es plötzlich 5:3 für die Gäste. Und die hatten noch nicht genug. Zwei weitere Konter über die Halblaub verwertete Laudenklos zum 7:3 (70./81.).

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SV Lörzenbach: Pfeifer, Ripper, Brabandt, Mades, Hölzing (62. Wurtz), Schwarz, Kilian, Rettig (68. Hiller), Adler (68. Sadic), Krauß, Hebing.

VfL Birkenau: Kahlenberg, Heiser, Schneider, J. Tschunt, F. Tschunt, Arevalo, Morr, Wernz, Frölich, Halblaub, Laudenklos; eingew.: Kleinert, Sauer, Möck.

SV Unter-Flockenbach II - FSG Bensheim 2:0 (1:0)

Der SV Unter-Flockenbach II hat den fünften Tabellenplatz gefestigt. Gegen Schlusslicht FSG Bensheim reichte es am Wetzelsberg zu einem glanzlosen Heimsieg. Vor nur 40 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Melvin Schmitt dabei zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. „Die erste Spielhälfte war von uns gut. Der zweite Durchgang war nix“, sagte Co-Trainer Yannik Cezane nach der Partie. Unter-Flockenbach hatte vor der Pause zahlreiche Chancen und ging durch Jan Mayer verdient mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel verloren die Gastgeber allerdings den Faden und wirkten zunehmend verkrampft. Die Bensheimer kamen dadurch zu Möglichkeiten. „Da haben wir wirklich zeitweise gebettelt, noch ein Tor zu bekommen“, meinte Cezane. Erst in der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Jannik Kamuff für die Entscheidung.

SV Unter-Flockenbach II: Schütz – Mayer, Nicolas Brandt, Mulaj, Süzer, Moh Amar, Döner, Haidinger, Ervin Beka, Endrit Beka, Fischer. Eingewechselt: Mark Mayer (64.), Dechert (64.), Adamek (69.), Kamuff (76.)

Tore: 1:0 Jan Mayer (23.), 2:0 Jannik Kamuff (90.+2).

SSG Einhausen - SG Unter-Abtsteinach 1:2 (1:1)

„Wir haben uns durch eine kämpferische Leistung den Sieg erarbeitet“, sagte SGU-Trainer Marcus Lauer. Allerdings habe die Gelb-Rote Karte gegen Mats Gärtner verhindert, dass seine Mannschaft die Partie dauerhaft kontrollieren konnte. Zunächst musste Unter-Abtsteinach eine Drangphase der Gastgeber überstehen. Dann brachte Christoph Jöst die Gäste mit einem sehenswerten Freistoß in Führung. Einhausen glich wenig später per Foulelfmeter aus. Kurz nach der Pause sorgte erneut ein direkter Freistoß für die Entscheidung: Diesmal traf Blerton Muca zum 2:1. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Gärtner spielte die SGU mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl, hatte aber trotzdem die besseren Chancen. Jannick Siefert, Johannes Wolff und Erik Anhölcher verpassten die Vorentscheidung.

SG Unter-Abtsteinach: Knyaz – Jöst, Yonnas, Wolff, Siefert, Yahaya, Efstathiou, Erik Anhölcher, Nugusse, Gärtner, Muca. Eingewechselt: Güder (41.), Erciyas (76.), Berhe (86.), Laudenklos (90.).

Tore: 0:1 Jöst (25.), 1:1 Knaup (Foulelfmeter, 29.), 1:2 Muca (50.).

KSG Mitlechtern - ET Bürstadt 4:9 (2:2)

Die KSG Mitlechtern erlebte beim 4:9 (2:2) zu Hause gegen den Tabellendritten Eintracht Bürstadt einen bitteren Nachmittag in der Fußball-Kreisoberliga. Im ersten Durchgang hielt Mitlechtern mit dem Aufstiegsaspiranten noch gut mit. Die Bürstädter erwischten zunächst einen starken Start und führten nach zwölf Minuten bereits mit 2:0. Doch die KSG fand anschließend besser ins Spiel und schaffte noch vor der Pause den Ausgleich zum 2:2. „Wir hatten im ersten Durchgang sogar noch ein Chancenplus, nachdem wir die ersten zwölf Minuten verschlafen hatten“, sagte Achim Tremper, der Sportliche Leiter der KSG. Beide Defensivreihen offenbarten in der zweiten Hälfte zunehmend Probleme – zum Nachteil der Gastgeber. Bürstadt erspielte sich mehr Tormöglichkeiten und nutzte diese konsequent. Ein Elfmetertor von Miron Hasanaj und kurz darauf der Treffer von Leotrin Kqiku sorgten früh im zweiten Durchgang für die Vorentscheidung. Die Eintracht führte mit 4:2 (56.). Mitlechtern verkürzte durch Maurizio Müller noch einmal auf 3:4 (59.) und drängte auf den Ausgleich. Finn Renkewitz hatte sogar noch eine gute Möglichkeit für die Platzherren.

Hasanaj sorgte aber mit seinem Hattrick innerhalb von zehn Minuten für die Entscheidung zugunsten der Bürstädter. Letztlich feierte die Eintracht auch in der Höhe einen verdienten Erfolg. „Wir sind im zweiten Durchgang eingebrochen. Man muss schon von einer katastrophalen Defensivleistung sprechen“, sagte Tremper nach der Partie.

KSG Mitlechtern: Schmitt – Renkewitz, Hohrein, Gianluca Müller (84. Knecht), Maurizio Müller, Clemens Kilian, Laurin Schneider, Julian Schneider, Stephan, Dippel, Christoph Kilian.

Tore: 0:1 Piechotta (5.), 0:2 Göktas (12.), 1:1 Hohrein (27.), 2:2 Christoph Kilian (32.), 2:3 Hasanaj (Foulelfmeter, 53.), 2:4 Kqiku (56.), 3:4 Maurizio Müller (59.), 3:5, 3:6, 3:7 Hasanaj (76., 81., 86.), 4:7 Maurizio Müller (87.), 4:8 Hyseni (90.+2), 4:9 Ovcharov (90.+6). bol