Chris Diefenbach im Kollektiv bearbeiten

Die Leistungsunterschiede bei der SG Wald-Michelbach waren zuletzt eklatant: In acht Tagen absolvierte der Fußball-Gruppenligist drei Spiele, einer 2:8-Heimklatsche nach 2:0-Führung gegen Auerbach folgte drei Tage später ein starker Auftritt samt 2:2 beim Ligadritten SV Münster, ehe die Elf von Trainer Nico Garotti am Sonntag bei der SKV Büttelborn eine 0:6-Schlappe quittieren musste – macht insgesamt 16 Gegentore in nur drei Partien.