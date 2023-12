Damit war nicht zu rechnen: SVG Nieder-Liebersbach ist Meister

Es ist vollbracht: Mit einem 36:0-Heimsieg (27:8 im Freundschaftskampf) gegen den AC Ziegelhausen sicherten sich die Ringer der SVG Nieder-Liebersbach vorzeitig die Meisterschaft in der Oberliga Nordbaden. Trotz der Tatsache, dass mit diesem Titelgewinn aufgrund der zweijährigen Sperre kein Wiederaufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg verbunden ist, war die Freude bei der Mannschaft und den zahlreichen Fans riesengroß.

Entscheidung an der Waage

Bis 57 kg (GR) bezwang Noah End trotz anfänglich drohender Schulterniederlage dank einer beherzten zweiten Kampfhälfte Lenox Paul Schulz mit 9:5 Punkten. Das Schwergewicht bis 130 kg (FS) ließ die SVG unbesetzt, sodass Paul Schüle vier Zähler für die Gäste verbuchen konnte. Gleiches galt in umgekehrter Weise für die Klasse bis 61 kg (FS), wo Leon Jeck kampflos zu vier Punkten für die SVG gelangte. Ohne Mühe erzielte Sebastian Otto die nächste „Vier“ für Liebersbach. Mit Schwunggriffen und starkem Bodenkampf bezwang er Maximilian Rick bis 98 kg (GR) nach 1:58 Minuten mit 16:0 technisch überlegen. Merlin Eckert hatte für den Kampf bis 66 kg (GR) fast 4 kg Gewicht gemacht, was ihm aber im Duell gegen den großgewachsenen Nazar Pinzul nicht anzumerken war. Auch er siegte vorzeitig nach 2:23 Minuten mit 16:0 und bescherte seinem Team damit eine beruhigende 14:4-Pausenführung.

Tymur Yusov erstmals gefordert

Damit stand der Sieg auf der Matte bereits fest. Trotz guter Ansätze chancenlos war anschließend Patrick Eckert in der Klasse bis 80 kg (GR) gegen den körperlich starken Axel Lehner. Nach 0:11-Rückstand landete er nach 2:20 Minuten auf beiden Schultern. In einem echten Prestigeduell trafen bis 75 kg (GR) mit Steffen Layer und Jakob Gerhäuser zwei gleichwertige Kontrahenten aufeinander. Technische Punkte fielen hier nicht, aber mit Steffen Layer setzte sich der am Ende etwas aktivere Ringer knapp mit 2:1 durch. Erstmals über die volle Kampfzeit gefordert wurde Tymur Yusov bis 75 kg (FS) gegen den sehr kompakt und defensiv agierenden Esmail Hajibabaei. Am Ende stand aber dennoch ein deutlicher 10:0-Erfolg für den jungen Ukrainer in Reihen der SVG.