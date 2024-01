Der FC Ober-Abtsteinach II hat eine Aufstiegschance

Der FC Ober-Abtsteinach II mischt im Aufstiegsrennen mit, auch wenn die Tabelle in der Fußball-Kreisliga C derzeit aufgrund von Nachholspielen noch verzerrt ist. So hat der FCO II erst 16 Spiele ausgetragen und dabei zwölf Siege geholt und vier Niederlagen kassiert. Tabellenführer Eintracht Bürstadt II (51 Punkte) und der Tabellenzweite VfB Lampertheim (45) haben jeweils schon 19 Spiele ausgetragen. Auf Platz drei, der zur Relegation berechtigt, steht der SV Unter-Flockenbach II mit 39 Punkten, der allerdings zwei Spiele mehr als die Ober-Abtsteinacher hat.

Für FCO-Spielertrainer Dennis Reinhard ist das gute Abschneiden nicht zwangsläufig ein Grund, das Saisonziel nach oben zu korrigieren. „Der Spaß steht weiter im Vordergrund. Die Jungs entwickeln sich sehr gut, aber die Konkurrenz ist sehr stark. Wir müssen fokussiert in die Rückrunde starten und dann werden wir sehen, was der Rundenverlauf hergibt“, sagte Reinhard und schob nach: „Am Ende der Runde würde sich keiner beschweren, wenn es zu einem Aufstieg kommt. Aber wir werden weiter nur von Spiel zu Spiel schauen und uns auf die kommenden Gegner einstellen.“

Nachholspiele stehen an

In den Nachholspielen habe seine Mannschaft die Chance, die Tabelle wieder geradezurücken. Am 25. Februar wird die Runde beim FSV Rimbach II fortgesetzt, danach geht es zur SG Lautern. Am 10. März kommt es zu Hause schon zum Spitzenspiel gegen den VfB Lampertheim, gegen den in der Hinrunde die erste Niederlage kassiert wurde. Auch der SV Unter-Flockenbach II muss noch am 12. Mai am Hardberg antreten.

„Es kann nicht immer alles perfekt laufen, und man verliert auch mal ein Spiel. Aber es ist Winterpause und die Spieler können sich erholen, um dann wieder mit vollem Einsatz in die Rückrunde zu starten“, sagte der 29-jährige Reinhard.

Zu Hause kassierte der FCO II mit 1:4 gegen Eintracht Bürstadt II nur eine Niederlage und holte acht Siege. „Aber auch auswärts sieht es mit drei Siegen und drei Niederlagen aktuell nicht schlecht aus. Wichtig wird es sein, dass wir mit noch 16 Spielen in der Rückrunde die starke Heimbilanz beibehalten und auswärts noch mehr Punkte einfahren“, sagte Reinhard, der die Trainingsbeteiligung und Kameradschaft, die sich sehr zum Positiven entwickelt habe, hervorhebt.

„Wir wollen die Technik, Schnelligkeit und Athletik weiter vorantreiben, um die schlechteren Leistungen zu kompensieren. Die Mannschaft ist sehr jung und lernt sehr schnell“, meinte Reinhard.

Hervorragend entwickelt habe sich Robin Beckenbach, der 15 Tore in elf Spielen erzielte, und jetzt in die erste Mannschaft aufgerückt ist. In der Kreisoberliga hat er sieben Spiele absolviert und dabei einmal getroffen.