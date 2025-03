Der Kapitän macht's beim SV Affolterbach mit Köpfchen

Affolterbach. Für Fußball-B-Ligist SV Affolterbach begann das Spieljahr nach dem Winter mit einem Kantersieg – und der Kapitän des Spitzenreiters bewies dabei Köpfchen: Sören Gölz war beim 7:1-Heimerfolg am Sonntag über Schlusslicht SG Hüttenfeld mit drei Toren nicht nur Mann des Spiels, der 27-Jährige erzielte seine Tore zudem allesamt per Kopf: „Es waren tatsächlich jeweils Kopfballtore – das habe ich so auch noch nicht geschafft“, verrät der 1,96 Meter große Verteidiger lächelnd.