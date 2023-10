Der KSV Rimbach empfängt zum Vorrunden-Finale am Samstag (19.30 Uhr) in der Odenwaldhalle den SV Hallbergmoos, ein Team, das in dieser Runde bislang noch nicht wirklich ins Rollen kam. Die Bayern sind aktuell Tabellensechster, doch KSV-Trainer Pascal Mieslinger (Archivbild: Fritz Kopetzky) will die SV-Staffel nicht ausschließlich an der Tabelle messen. „Der SV ist schwer einzuschätzen“, sagt der Coach, rechnet jedoch mit einem knappen Sieg für seine Mannschaft.