Birkenau. Zum ersten Mal in seiner über 60-jährigen Vereinsgeschichte geht der VfL Birkenau mit einer eigenen Frauenfußballmannschaft an den Start. Insgesamt 21 Spielerinnen bilden zusammen mit Trainer Daniel Flores Lopez das neue Team, das ab der kommenden Saison in der Regionen-Kreisoberliga auflaufen wird.