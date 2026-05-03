Fußball-Kreisoberliga

Die erste Niederlage in diesem Jahr ist für Mitlechtern gleich deutlich

Die KSG Mitlechtern kassiert in der Kreisoberliga gegen die SG Unter-Abtsteinach eine 1:6-Packung. Auch der SV Lörzenbach geht gegen Olympia Lorsch unter. Schlusslicht Bensheim schockt Birkenau.

Getümmel vor dem Tor der SG Unter-Abtsteinach: Die KSG Mitlechtern hielt zunächst gut mit, verlor aber am Ende mit 1:6 deutlich. Foto: Philipp Reimer
Getümmel vor dem Tor der SG Unter-Abtsteinach: Die KSG Mitlechtern hielt zunächst gut mit, verlor aber am Ende mit 1:6 deutlich.

Mitlechtern. Die KSG Mitlechtern kassierte ihre erste Niederlage im Jahr 2026 in der Fußball-Kreisoberliga – und die fiel mit 1:6 (0:2) zu Hause gegen die SG Unter-Abtsteinach deutlich aus. Dabei hielt die KSG zunächst gut mit, während sich die Gäste schwer taten.

Die Entscheidung fiel kurz vor der Pause: In der Nachspielzeit traf Yunael Grmu Nugusse nach Vorlagen von Yanik Siefert doppelt und brachte den Favoriten mit 2:0 in Führung (45.+, 45.+3). Direkt nach Wiederanpfiff vergab Christian Kilian die Chance zum Anschlusstreffer (46.). Stattdessen erhöhte Mats Gärtner per direkt verwandelter Ecke auf 3:0 (52.). Ein Eigentor von Maurizio Müller bedeutete das 0:4 (65.). Danach trafen auch Erik Anhölcher (72.) und Nico Efstathiou (80.) für die Gäste. Jannis Hirsch gelang nur noch der Ehrentreffer (86.).

Die KSG bleibt dennoch fünf Punkte vor dem Relegationsrang. „Die erste Halbzeit war durchwachsen, nach dem 2:0 war es aber ein ungefährdeter Sieg“, sagte SGU-Trainer Marcus Lauer, dessen Team auf Rang drei bleibt, aber kaum noch Chancen auf Platz zwei hat.

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KSG-Sportlicher Leiter Achim Tremper sah die verpassten Möglichkeiten: „In der ersten Halbzeit war es ganz gut, da hatten wir auch bessere Chancen. Der Doppelschlag kurz vor der Pause darf nicht passieren. Wenn wir am Anfang treffen, läuft das Spiel vielleicht anders.“

KSG Mitlechtern: Schmitt – Hirsch, Renkewitz (65. Clemens Kilian), Hohrein, Gianluca Müller, Laurin Schneider, Maurizio Müller, Julian Schneider, Stephan, Dippel, Christoph Kilian.

SG Unter-Abtsteinach: Knyaz – Yonnas (65. Günder), Wolff, Siefert, Yahaya, Erikan (65. Jöst), Efstathiou, Erik Anhölcher, Nugusse, Gärtner (80. Laudenklos), Muca.

Tore: 0:1, 0:2 Nugusse (45.+, 45.+3), 0:3 Gärtner (52.), 0:4 Maurizio Müller (Eigentor, 65.), 0:5 Erik Anhölcher (72.), 0:6 Efstathiou (80.), 1:6 Hirsch (86.).

SV Unter-Flockenbach II – Eintracht Bürstadt 1:5 (0:3)

Eintracht Bürstadt gewann deutlich, auch wenn das Ergebnis laut Gastgeber etwas zu hoch ausfiel. „Wir sind im ersten Durchgang nicht in die Partie gekommen, Bürstadt hat seine Chancen gut genutzt“, sagte Co-Trainer Jannik Cezanne. Miron Hasanaj (17., 29.) und Leotrin Kqiku (40.) sorgten für die 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Kqiku auf 4:0 (58.). „In der zweiten Halbzeit waren wir besser, aber Bürstadt ist eine sehr gute Mannschaft“, so Cezanne. Das 1:4 durch Ervin Beka (60.) brachte kurz Hoffnung, doch Hyseni stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her.

SV Unter-Flockenbach II: Kempf – Mayer, Brandt, Süzer, Döner, Kamuff, Endrit Beka, Haidinger, Ervin Beka, Fischer, Knapp. Eingewechselt: Amar (46.), Lozar (47.), Adamek (80.), Mulaj (84.).

Tore: 0:1, 0:2 Hasanaj (17., 29.), 0:3, 0:4 Kqiku (40., 58.), 1:4 Ervin Beka (60.), 1:5 Hyseni (75.).

FSG Bensheim – VfL Birkenau 2:0 (1:0)

Für die Überraschung sorgte Schlusslicht FSG Bensheim. Der VfL Birkenau verpasste den Befreiungsschlag und zeigte eine schwache Leistung. „Das war eine bodenlose Leistung, die gezeigt hat, warum wir da unten stehen“, sagte VfL-Coach Daniel Hahn. Beide Tore erzielte Enver Reqica per Elfmeter (40., 90.). Den ersten Strafstoß sah Hahn kritisch: „Unser Spieler wird eher von hinten umgerannt.“ Birkenau bemühte sich offensiv, scheiterte aber an der kompakten Defensive der Gastgeber. In der Schlussphase sah Sally Hick wegen einer Notbremse die Rote Karte – der daraus resultierende Elfmeter führte zum 0:2-Endstand. Der VfL bleibt damit im Tabellenkeller unter Druck und muss weiter zittern.

VfL Birkenau: Kahlenberg – Heiser, Sauer, Wolk, Jan-Luka Tschunt, Morr, Fabio Tschunt, Niklas Halblaub, Kleinert, Laudenklos, Hick. Eingewechselt: Möck (63.), Niclas Wolk (73.), Buchleiter (80.).

Tore: 1:0, 2:0 Reqica (40., 90.). bol

SV Lörzenbach - Olympia Lorsch 2:9 (1:4)

Die Lörzenbacher haben in dieser Runde durch die Bank gegen die Spitzenmannschaften gepunktet. Nur gegen Olympia Lorsch ging die Mannschaft von Spielertrainer Ron Hachenberger in der Vorrunde leer aus. Auch im Heimspiel am Sonntag gab es für die Grün-Weißen nichts gegen die Klosterstädter zu holen, am Ende stand sogar eine 2:9-Klatsche zu buche – die höchste Niederlage überhaupt seit dem Aufstieg in die Kreisoberliga vor zwei Jahren.

Die Gäste legten von Beginn an los und lagen schon nach 18 Minuten mit 2:0 in Führung durch schnelle Tore von Olympia-Routinier Sascha Hinz (8.) und Torjäger Lars Palkovitsch (18.). Dean Hebling konnte zwar für die Gastgeber nur vier Minuten später auf 1:2 verkürzen, doch abermals Palkovitsch (31.) und Igor Grosu (35.) stellten die 4:1-Führung zur Halbzeitpause her.

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn brachte Palkovitsch seinen dritten Streich an. Nach schöner Kombination Jannes Wurtz und Dean Hebling traf Tim Krauß dann zum 2:5 (53.). Statt sich danach aber weiter heranzukämpfen, nahm das Unheil seinen Lauf für die Lörzenbacher. Per Foulelfmeter machte Palkovitsch nach einer Stunde das halbe Dutzend voll, Leon Eichenauer (69.), Grosu (81.) und Gianluca Lucchese (86.) schraubten das Ergebnis auf 9:2 hoch.

SV Lörzenbach: Pfeifer, Ripper, Brabandt, Mades, Sadic, Hölzing, Rettig, Hodroj, Hiller (38. Adler), Krauß, Hebling.

Tore: 0:1 Hinz (9.), 0:2 Palkovitsch (18.), 1:2 Hebling (22.), 1:3 Palkovitsch (31.), 1:4 Grosu (35.), 1:5 Palkovitsch (47.), 2:5 Krauß (53.), 2:6 Palkovitsch (60./FE), 2:7 Eichenauer (69.), 2:8 Grosu (81.), 2:9 Lucchese (86.). jün

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