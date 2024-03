Die Odenwälder Verbandsligisten wollen weiter Punkte sammeln

So richtig schmerzhaft war der verpasste Auswärtssieg beim 2:2 gegen den SC Dortelweil am vergangenen Sonntag für den souveränen Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga, SV Unter-Flockenbach, nicht. Das Team des Trainergespanns Dalio Memic und Nico Hammann steht schließlich immer noch mit zwölf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.