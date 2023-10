Erste Transalp nur für Frauen: Pionierarbeit in den Bergen

Am Anfang war eine Erkenntnis. „Egal, an was für einer Sportveranstaltung man teilnimmt: Die Frauen sind eigentlich immer unterrepräsentiert“, sagt Judith Schäfer. Die 36-Jährige stammt aus Siedelsbrunn und war ihr ganzes Leben selbst immer sportlich unterwegs. Als 14-Jährige entdeckte sie die Leichtathletik für sich, startete lange für die TG Rimbach und feierte Erfolge auf Hessenebene und im süddeutschen Raum. Weitsprung und der 200-Meter-Lauf, aber auch der Hürdensprint: Das waren ihre Spezialdisziplinen.

Judith Schäfer (36) wurde 1987 geboren und wuchs in Siedelsbrunn auf. Nach ihrem Abitur am Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach absolvierte sie ein Studium der Sportwissenschaften in Heidelberg.

Nicht selbstverständlich

Warum die Unterschiede so sind, wie sie sind? Schäfer gibt eine mögliche Antwort: „Weil die Frauen oftmals Angst haben, abgehängt zu werden. Männer wollen sich eigentlich immer miteinander messen. Die Mädels kommen sich in dieser Konstellation häufig verloren vor“, erläutert Schäfer: „Ich selbst habe schon immer Sport gemacht. Für mich ist es auch selbstverständlich, in einer gemischten Gruppe Sport zu treiben. Das gilt allerdings nicht für alle Frauen.“

Sport treiben ohne Kompromisse

Gedacht, gesagt, getan: Schäfer fragte bei GBI an – und in diesem Jahr ging erstmals eine Rennrad-Transalp nur für Frauen über die Bühne. Als Projektleiterin bei Liv hat Schäfer eine klare Aufgabe: „Uns ist es wichtig, dass wir uns für die Frauen entsprechend einsetzen. Eine Einstellung des Willkommen heißen: Dass alle Frauen, auch das Mädel von nebenan, die Möglichkeit haben, den Radsport so zu betreiben, wie sie es möchten.“ Genau diese Thematik war auch der Hintergrund, wie die Marke Liv 2008 entstand. „In dem Jahr hat die jetzige Vorsitzende der Giant-Group (Bonnie Tu, Anm. d. Red.) festgestellt, dass sie kein geeignetes Rad für sich findet, nur viel zu große Herrenräder und auch keine extra für Frauen ausgelegte Bekleidung“, erzählt Schäfer, wie es zur Gründung kam. Tu hatte also nicht die Möglichkeit, den Radsport so auszuüben, wie sie es gerne wollte – und sorgte dafür, dass sich das ändert. Seit 2015 ist Liv auch in Deutschland präsent. Vom 14. bis 19. August machten sich 30 Teilnehmerinnen und sechs Liv-Markenbotschafterin bei der Transalp in drei verschiedenen Teams auf den Weg von Garmisch-Partenkirchen bis an den Gardasee.