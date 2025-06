Foto: Thomas Rittelmann

Als Kreispokalsieger geht der SV Unter-Flockenbach mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Die Mannschaft wird in der neuen Saison in der Verbandsliga allerdings ein etwas anderes Gesicht bekommen. Pokalspielleiter Reiner Held, der stellvertretende Kreisfußballwart Thomas Hirschberg (links) und Kreisfußballwart Martin Wecht (rechts daneben) nahmen die Siegerehrung vor.