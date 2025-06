Foto: Fritz Kopetzky

Spielabbruch: Christian Vogel, Kreisschiedsrichterobmann aus dem Odenwald-Kreis, beendet das Bergsträßer Kreispokalfinale in der 64. Minute vorzeitig. Eine Gewitterfront hatte am Samstag den Sportplatz in Mitlechtern hartnäckig im Griff – fast anderthalb Stunden wurde vergeblich auf Besserung gewartet.