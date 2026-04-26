Fürth. Die FC Fürth II hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga B Luft verschafft. Im direkten Duell mit der Tvgg Lorsch II gewann die Mannschaft verdient mit 3:1 und feierte damit den ersten Sieg im Jahr 2026. „Wir haben endlich eine Reaktion gezeigt“, sagte der sportliche Leiter Dennis Atali. Von Beginn an war der Wille spürbar, unbedingt den ersten Dreier des Jahres einzufahren. Über die gesamte Spielzeit war der FC die bessere Mannschaft. Nach einer halben Stunde brachte Robin Wieland sein Team mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Mert Yapicilar (42.) mit einem sehenswerten Heber aus rund 40 Metern auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer der Lorscher geriet Fürth kurz unter Druck, hielt aber dagegen. In der Schlussphase sorgte Ali Hodroj (88.) mit einem Konter für die Entscheidung. „Die Jungs haben es verdient, sich wieder zu belohnen“, sagte Atali. Entsprechend groß war die Erleichterung, dass der Knoten endlich geplatzt ist.

FC Fürth II: Atali, Fähling, Chebib (75. M. Hodroj), Michel, Wolpert (71. M. A. Hodroj), Wieland (68. Riesinger), Wieth, A. Hodroj (89. Hanikel), Yapicilar (82. Sultani), Hanke, Eck.

ET Bürstadt II – FSV Zotzenbach 0:3 (0:1)

Der FSV Zotzenbach zeigte nach der 1:4-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Lorsch eine klare Reaktion und gewann hochverdient. Damit holten sich die Zotzenbacher den dritten Platz vom TSV Gras-Ellenbach zurück. Bürstadt setzte auf eine kompakte Defensive und Konter, kam über 90 Minuten jedoch nur zu einem Torschuss. „Sonst haben wir nichts zugelassen“, sagte FSV-Vorsitzender Roland Agostin. In der ersten Halbzeit lief noch nicht alles rund, dennoch brachte Jannik Rauch die Gäste in der 25. Minute nach Vorarbeit von Riza Aydogan in Führung. Aydogan war an allen drei Treffern beteiligt. Nachdem David Rauch zunächst zwei hundertprozentige Chancen vergeben hatte, traf er in der 78. Minute zum 2:0. „Das war der Türöffner“, so Agostin. Kurz darauf machte Jucine Bauer mit einem Konter zum 3:0 alles klar.

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FSV Zotzenbach: Boml, T. Hufnagel, J. Rauch, Appelt, Aydogan, D. Rauch, Baur, Wecht, Sharifi, Ceneli (eingewechselt Klische, Vollrath, Strubel).

SV Kirschhausen – TSV Gras-Ellenbach 3:1 (2:0)

Bereits mit der ersten Chance trafen die Gastgeber, das 0:2 fiel nach einem Konter. „Erst danach sind wir besser ins Spiel gekommen“, sagte der sportliche Leiter Manuel Loipersberger. In der 50. Minute verkürzte Mahmoud Hussein auf 1:2. In der Folge hatte der TSV weitere Abschlüsse, meist jedoch aus der Distanz. Als die Gäste in der Schlussphase auf den Ausgleich drängten, fiel in der 85. Minute nach einem Konter das 1:3. „Danach war das Spiel gelaufen.“ Der Sieg für Kirschhausen war verdient.

TSV Gras-Ellenbach: Loipersberger, Morr, Steinmann, Kukavica (60. Baris), Schäfer, Hussein (85. Helmstädter), Bagci, Helm, Dastan (35. Kanat), Siby, Guthy.

Olympia Lorsch II – SV Unter-Flockenbach III 1:1 (1:1)

SVU-Trainer Felix Dalichow sah einen offenen Schlagabtausch, in dem „auch sechs oder sieben Tore hätten fallen können“. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, in der zweiten war Unter-Flockenbach „deutlich am Drücker“. Da jedoch zwei hundertprozentige Chancen ungenutzt blieben und im Abschluss zu oft die falschen Entscheidungen getroffen wurden, reichte es nur zum Treffer von Nils Eggers (43.). Lorsch blieb über Konter gefährlich.

SV Unter-Flockenbach III: Boch, Müller, Eggers, Weihrich, Seiler, Böhm (75. Krombholz), L. Kreß, Holz, Otto, N. Kreß, Nag (55. Cezane).

SG Nordheim/Wattenheim – SV Fürth II 3:1 (1:0)

Die Partie verlief lange auf Augenhöhe, wie der sportliche Leiter Sören Weise betonte. Dennoch geriet sein Team bereits nach drei Minuten in Rückstand. Nach einem weiten Einwurf zeigte sich die Defensive unaufmerksam, was zum 0:2 führte – damit war „nicht mehr viel zu holen“. Nordheim/Wattenheim legte sogar noch das dritte Tor nach, ehe Marc Diefenbach (85.) den Ehrentreffer erzielte. Die Fürther hatten im Vorfeld noch versucht, die Partie zu verlegen – jedoch ohne Erfolg.