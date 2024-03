FC Fürth macht es schon wieder zweistellig

Der FC Fürth hat in der Fußball-Kreisoberliga den nächsten souveränen Dreier eingefahren. Das Team von Spielertrainer Lukas Oppermann feierte vor 130 Zuschauern auf eigenem Platz einen dann doch überraschend hohen 10:1-Sieg über die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach. „Es ist schwierig, bei 20 Toren in drei Spielen Kritik zu üben. Aber es gab schon Phasen, mit denen ich auch bei diesem Sieg gegen Wald-Michelbach II nicht zufrieden war. Aber wir machen zehn Kisten, da darf man mich ausbremsen“, sagte Spielertrainer Lukas Oppermann: „Trotz der vielen Treffer hatten wir nicht die Gier. In der Gruppenliga wird das bestraft.“