Kreisoberliga: FC Fürth und SV Fürth feiern hohe Siege

In der Fußball-Kreisoberliga hat der FC Fürth am Sonntagnachmittag seine Heimaufgabe gegen den FC Ober-Abtsteinach gut gelöst. Das Team von Spielertrainer Lucas Oppermann, der selbst nicht mitwirkte, feierte einen 6:1 (2:0)-Sieg über den abstiegsbedrohten Gegner. Die Fürther bleiben damit der SG Unter-Abtsteinach weiter auf den Fersen. Die Oppermann-Elf hat zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mit der ersten Spielhälfte war Lucas Oppermann nicht zufrieden. „Ich bin mit dem Ergebnis einverstanden. Mit der Art und Weise, wie wir es in der ersten Hälfte gemacht haben, aber nicht wirklich“, sagte der Coach und betonte: „Wir haben viele Torchancen liegengelassen, immer zu viel über die Mitte probiert, obwohl der FCO uns außen viel Platz gelassen hat. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht.“

Der FC übernahm von Beginn an die Initiative. Yannik Sielmann brachte die Fürther dann auch mit 1:0 (13.) in Front. Der FC blieb dominant, nutzte aber seine guten Chancen nicht und hatte Glück, dass ein verunglückter Flankenball des Ober-Abtsteinachers Felix Roth nur an den Pfosten ging (29.). Nils Arras gelang kurz vor der Pause das 2:0 (43.). Im zweiten Durchgang spielte der FC mehr über die Außen und hatte damit auch Erfolg. Arras traf schon kurz nach Wiederanpfiff mit einem Schuss aus 20 Metern zum 3:0 (48.). Kurz vorher hatte Ole Gärtner an die Latte geköpft. Nach dem 4:0 (63.) durch Jusef Nerabi, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte, war die Partie entschieden.

Dennoch gelang Ober-Abtsteinach das 1:4 durch Roth (75.). „Der Gegentreffer war völlig unnötig“ schimpfte Oppermann. Letztlich machten Nils Landzettel, der nach Schuss von Tim Gensel, den der FCO-Keeper Tim Wiegand nur abklatschen konnte, zum 5:1 (80.) traf und erneut Nerabi, der einen Pass von Landzettel, zum 6:1 (81.) verwertete, noch das halbe Dutzend Fürther Tore voll. „Ober-Abtsteinach hat den Bus geparkt, aber sechs Tore muss man auch erst einmal gegen diesen Gegner erzielen“, sagte Oppermann.“

Für den Ober-Abtsteinacher Trainer Jan Schörling war die Niederlage keine Katastrophe. „Solange es rechnerisch noch möglich ist, kämpfen wir weiter um den Ligaverbleib“, sagte der FCO-Coach. In der Tabelle bleibt es bei sechs Punkten Rückstand des FCO auf den Relegationsrang, den derzeit die Sportfreunde Heppenheim halten. „Wir müssen weiter gewinnen, denken nur von Spiel zu Spiel“, machte unterdessen der Fürther Coach Lucas Oppermann klar.

FC Fürth: Kempf - Gehbauer, Landzettel, Luca Sielmann (46. Gensel), Yannik Sielmann, Yapicilar (46. Orhan), Nerabi, Turzer, Arras, Stiepel, Gärtner.

FC Ober-Abtsteinach: Wiegand - Roth, Brkic-Hotic, Bahr (79. Beckenbach), Jaap, Ervin Beka, Endrit Beka (70. Johnson), Erak, Baum, Murr, Gärtner (79. Stang.

Tore: 1:0 Yannick Sielmann (13.), 2:0, 3:0 Arras (45., 53.), 4:0 Nerabi (Foulelfmeter, 63.), 4:1 Roth (75.), 5:1 Landzettel (80.), 6:1 Nerabi (81.).

Zuschauer: 200.- Beste Spieler: Arras/Roth.

TV Lampertheim - SV Fürth 0:9 (0:4)

Ligaprimus SV Fürth hat den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Nach einer schwächeren Anfangsphase wurde das Team von Trainer Jochen Ingelmann seiner Favoritenrolle letztlich dann doch gerecht. Der Spitzenreiter fuhr einen klaren Sieg beim Tabellenschlusslicht TV Lampertheim ein. „Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber bei dem ekligen Wetter, bei dieser Kälte und bei diesem Wind, haben wir ein solides Spiel gemacht und unsere Pflichtaufgabe gelöst“, lobte der Fürther Coach seine Spieler.

Der TV Lampertheim trat stark ersatzgeschwächt an, machte es aber in den ersten 20 Minuten gar nicht so schlecht. „Der TVL hat gekämpft, die Räume dichtgemacht“, sagte Ingelmann. Und die Lampertheimer wären sogar beinahe in Führung gegangen. Das Schlusslicht hatten mit einem Lattenschuss von Sebastian Steffan Pech (15.). Doch nach dem Doppelschlag von Torjäger Chris Diefenbach waren die Fürther voll im Spiel (26., 30.). Der TVL zeigte sich in der Folge doch sehr überfordert. Vor der Pause legten Patrick Babic (31.) und Chris Diefenbach (45.+1) mit seinem dritten Treffer weitere Tore nach.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Lampertheimer dem Spitzenreiter wenig entgegenzusetzen. Björn Kabel (49.), Adis Dolicanin (61., 82.) sowie nochmals Chris Diefenbach, der einen Foulelfmeter verwandelte, und Nicolas Schumacher (67.) trugen sich in die lange Fürther Torschützenliste ein. „Wir freuen uns über die nächsten drei Punkte und bleiben aber konzentriert“, sagte SV-Trainer Jochen Ingelmann nach dem 9:0.

SV Fürth: Hummel - Geissinger (46. Tilki), Böhmer, Dolicanin, Schumacher, Chris Diefenbach, Nicolai Diefenbach, Incirkus, Kabel (Karaagac), Weise (60. Marksteiner), Babic.

Tore: 0:1, 0:2 Chris Diefenbach (26., 30.), 0:3 Babic (31.), 0:4 Chris Diefenbach (45.+1), 0:5 Kabel (49.), 0:6 Dolicanin (61.), 0:7 Chris Diefenbach (Foulelfmeter, 65.), 0:8 Schumacher (67.), 0:9 Dolicanin (82.).

Zuschauer: 30.- Beste Spieler: Frerking/Chris Diefenbach.

FV Biblis - KSG Mitlechtern 3:1 (1:0)

Ronny Sauer gab nach der Niederlage seiner KSG Mitlechtern am Sonntagabend zu: „Wir sind von der großen Klasse des Björn Schnitzers besiegt worden. Es war für uns schon etwas möglich, aber wir haben leider unsere Chancen nicht genutzt.“ Der KSG-Coach befand: „Wir müssen eigentlich schon vor dem 0:1 selbst mit 2:0 führen. Aber wenn wir in Überzahl halt einfach draufschießen, ohne die Mitspieler zu beachten, dann wird das so nichts.“ Und dann war da eben Björn Schnitzer. Mit einem Freistoßtreffer erzielte der Bibliser Spielmacher, der im Winter zu den Gurkenstädtern kam, das 1:0 (41.). Kurz nach der Pause erhöhte der Mittelfeldmann mit einem Knaller aus 25 Metern auf 2:0 (47.). Die KSG Mitlechtern hatte ihre beste Phase nach dem Anschlusstreffer. „Da drohte das Spiel zu kippen“, gab FV-Trainer Thorsten Schnitzer zu. Doch dass es so weit nicht kam, lag eben an Björn Schnitzer. Mit seinem zweiten Freistoßtor des Tages zum 3:1 (73.) sorgte er für die Entscheidung.

„Schade, aber wir haben uns ein bisschen auch selbst geschlagen“, sagte Ronny Sauer nach der Niederlage. In der Tabelle hat die KSG aber weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf die Sportfreunde Heppenheim, die auch noch eine Partie mehr als Mitlechtern absolviert haben.

KSG Mitlechtern: Heckmann - Knecht, Klein (69. Gianluca Müller), Maurizio Müller (85. Schmitt), Schneider, Dippel, Tremper, Stephan, Hohrein, Behrman, Kilian.

Tore: 1:0, 2:0 Björn Schnitzer (41., 47.), 2:1 Hirsch (69.), 3:1 Björn Schnitzer (73.).

Zuschauer: 100.- Beste Spieler: Björn Schnitzer, De Sousa Barba/Geschlossene Leistung.

SG Unter-Abtsteinach - ET Bürstadt 5:1 (3:1)

Die SG Unter-Abtsteinach hat das Topspiel in der Fußball-Kreisoberliga gegen Eintracht Bürstadt klar für sich entschieden. Das Team von Coach Marcus Lauer bezwang den direkten Konkurrenten um den Aufstieg zu Hause mit 5:1 (3:1). Eine Umstellung nach 20 Minuten führte dabei zum Erfolg. „Wir haben wieder durch eine Nachlässigkeit völlig unnötig das 0:1 kassiert, nach 20 Minuten habe ich dann umgestellt und das war dann wohl ausschlaggebend“, sagte der SGU-Coach.

Foto: Philipp Reimer Fotografie Nass, aber am Ende zufrieden: Trainer Marcus Lauer gewann mit der SG Unter-Abtsteinach das Spitzenspiel gegen Eintracht Bürstadt mit 5:1.

Nach drei Minuten durfte Eintracht Bürstadt schon jubeln. Dem flinken Mirco Wegerle gelang das 1:0. „Das war wieder ein Dämpfer zur frühen Zeit“, ärgerte sich Lauer, der nach 20 Minuten Tobias Laudenklos einwechselte und taktisch umstellte. Plötzlich lief es für die Platzherren, die bei Regen und Wind in die Partie zurückfanden. Vor allem Dustin Lelek war der überragende Antreiber. Der Mittelfeldmann drehte mit seinem Doppelschlag zum 1:1 (24.) und 2:1 (29.) die Partie. Blerton Muca legte das 3:1 (34.) nach.

Bürstadt machte Fehler und spielte nach einer Roten Karte für Daniel Hartmann ab der 40. Minute in Unterzahl. Die SG zeigte sich danach weiter dominant und erspielte sich weitere Chancen, weil die Bürstädter natürlich nun auch auf machen mussten. „Wir haben bis zum Schluss hoch gepresst, wir wollten nicht schon wieder einen Rückstand noch aus der Hand geben. Bürstadt hat immer wieder versucht, Nadelstiche zu setzen. Aber wir waren wach bis zum Schluss“, lobte Lauer. Lelek erzielte fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 4:1 (34.). Der überragende Spieler durfte sich dann auch noch über seinen fünften Treffer freuen. Ein abgefälschter Schuss bedeutete das 5:1 (73.). „Wir wissen, dass wir einfach mit Siegen den zweiten Tabellenplatz verteidigen werden. Auf diesem Spiel müssen wir weiter aufbauen und nicht nervös werden“, sagte Lauer.

SG Unter-Abtsteinach: Knyaz - Braun (20. Laudenklos), Jöst, Kücükoglu (73. Akdogan), Makan, Lelek, Cevik (64. Kohl), Yahaya, Glässer, Muca, Gärtner.

Tore: 0:1 Wegerle (3.), 1:1, 2:1 Lelek (24., 29.), 3:1 Muca (34.), 4:1, 5:1 Lelek (50./73.).

Zuschauer: 50. Beste Spieler: Lelek, geschlossene Leistungen.

ET Wald-Michelbach II - Alemannia Groß-Rohrheim 7:3 (3:2)

Eldin Pudic war der überragende Akteur auf dem Spielfeld. Der 18-Jährige der Eintracht Wald-Michelbach II erzielte alle sieben Tore für seine Mannschaft. „Da war jedes Tor schöner als das andere“, befand der Wald-Michelbacher Pressewart Lothar Strusch. Die Eintracht II bekam von der Verbandsligamannschaft durch Luca Ernst und Etienne Imsirovic Verstärkung. Aber im ersten Durchgang hielt Alemannia Groß-Rohrheim sehr gut mit.

Eldin Pudic schoss mit einem tollen Treffer in den Winkel die Platzherren mit 1:0 (8.) in Führung. Doch die Alemannia in Person von Torjäger Marcel Eckhardt schlug zurück. Der Angreifer brachte die Groß-Rohrheimer mit seinem Doppelschlag innerhalb von acht Minuten mit 2:1 in Führung. „Dann hatte aber Eldin seinen ersten großen Auftritt an diesem nasskalten Tag“, sagte Strusch. Pudic schloss zwei gute Wald-Michelbacher Kombinationen zum 2:2 (24.) und 3:2 (32.) ab. So ging es dann auch in die Halbzeitpause. „Nach dem Seitenwechsel waren wir dann die klar bessere Mannschaft“, sagte Strusch. Die Eintracht II kombinierte flüssig, stand hinten kompakt und hatte in Pudic eben einen eiskalten Vollstrecker. Der Torjäger erzielte erst einen Hattrick (48., 56., 63.). Das 6:2 war ein Kopfballtreffer. Dass Marcel Eckhardt für die Alemannia auch drei Treffer erzielte und eine starke Leistung ablieferte, fiel bei der Leistung von Eldin Pudic gar nicht so auf. Beide Spieler waren jedenfalls die auffälligsten Akteure auf dem Platz - bis zum Schluss. Pudic machte auch noch das 7:2. Eckhardt gelang Ergebniskosmetik zum 3:7 (86.).

ET Wald-Michelbach II: Appelt - Beisel, Pudic, Weicker, Schick, Ihrig, Albert, Schröder, Ernst, Jöst, Imsirovic.

Tore: 1:0 Pudic (8.), 1:1 Eckhardt (12.), 1:2 Eckhardt (20.), 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2, 7:2 Pudic (24., 43., 48., 56., 63., 71.), 7:3 Eckhardt (86.).

Zuschauer: 50.- Beste Spieler: Pudic/Eckhardt.

Olympia Lorsch - SV Unter-Flockenbach II 1:2 (1:2)

Melvin Schmitt, der Trainer des SV Unter-Flockenbach II, war nach dem Auswärtssieg seiner Mannschaft voll des Lobes. „Die Jungs haben das überragend gemacht, hier bei der Olympia ist es immer schwer. Aber wir sind gut gestanden, hatten eben auch mit Sascha Boch einen super Rückhalt zwischen den Torpfosten. Vorne haben wir unsere Chancen im ersten Durchgang eiskalt genutzt“, sagte der Trainer.

Michel Fischer (28.) und Mario Arnold (35.) bescherten dem SVU eine 2:0-Führung. Die Olympia schaffte noch vor der Pause den Anschluss durch Javier Scalzo (40.). Im zweiten Durchgang verteidigte der SVU II die knappe Führung aber über die Zeit. „Ich bin superzufrieden, das war eine ganz starke Leistung meiner Mannschaft“, freute sich Schmitt.

SV Unter-Flockenbach II: Boch - Mayer, Pecerin, Arnold, Lobo, Yalcin, Rück, Haidinger, Schmitt, Fischer, Unrath.

Tore: 0:1 Fischer (28.), 0:2 Arnold (35.), 1:2 Scalzo (40.).