Der FC Ober-Abtsteinach II ist Tabellenführer in der Kreisliga C

Nach dem Superstart in der Fußball-Kreisliga C mit drei Siegen fährt der FC Ober-Abtsteinach II als Tabellenführer zum Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga C. Spielertrainer Reinhard sagt, warum der Aufstieg (noch) kein Ziel ist.