Felix Plückers linker Fuß ist unverzichtbar für den FSV Rimbach

Nach einer erfolgreichen Vorwoche mit drei „Zu-Null“-Siegen innerhalb von sieben Tagen mussten Felix Plücker und der FSV Rimbach am vergangenen Sonntag erstmals seit dem Saisonauftakt wieder eine Niederlage hinnehmen. Der Zweitplatzierte verlor überraschend nach einem 0:4 Pausenrückstand das Heimspiel gegen die neu formierte Truppe vom ISC Fürth mit 3:4 in der Kreisliga A. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und wurden letztlich vier mal ausgekontert“, schildert der 23-Jährige. Hinzugekommen seien insgesamt vier Aluminiumtreffer, die den Spielausgang maßgeblich hätten beeinflussen können. Der Dämpfer müsse aber schnell hinter sich gelassen werden. „Wir müssen uns als Mannschaft noch mehr festigen, sodass wir am Ende der Saison so weit oben wie möglich stehen.“ So früh und gerade nach einem solchen Spiel von einem möglichen Aufstieg zu sprechen sei vermessen, betont Felix, obwohl man nach acht Spieltagen dennoch auf dem zweiten Platz rangiere.