Kreisliga A: Der FSV Rimbach muss konzentriert bleiben

Es wird sich eine andere ISC-Mannschaft als noch in der Hinrunde präsentieren. „Dennoch sind wir Favorit“. So fasst Rimbachs Trainer Marcel Reibold das Derby in der Fußball-Kreisliga A am Sonntag (14.30 Uhr) seines FSV gegen den ISC Fürth zusammen. Das Hinspiel wurde wegen Personalmangels vom ISC kurzfristig abgesagt. Der FSV bekam die Punkte mit 3:0 Toren gutgeschrieben. Im Vergleich zu Mitbewerbern, die damals mit bis zu 18:0 gegen den ISC gewonnen hatten, zu wenig. Doch seitdem hat sich der ISC wieder gefangen, personell etwas aufstocken können. Das ist auch Reibold bewusst: „Das anstehende Heimspiel gegen den ISC wollen wir selbstverständlich gewinnen und positiv in die Rückrunde starten. Wenn wir konzentriert ins Spiel gehen, werden wir den Platz als Sieger verlassen.“