Gewaltexzess im Odenwald schockt nicht nur Fußballer

Fotos und Videos von der Massenschlägerei in Michelstadt machen auf WhatsApp die Runde. Der Gewaltausbruch am Sonntag während des Spiels zwischen dem VfL Michelstadt und Türkiyemspor Breuberg in der Kreisliga A Odenwald schockiert. Das Bild einer Schnittwunde am Hals – sollte es denn echt sein – entsetzt. Denn möglicherweise hat nicht viel gefehlt, und es wäre ein Mensch am Sonntag im Heinrich-Ritzel-Stadion ums Leben gekommen – und es kann überall passieren.