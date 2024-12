Polizeieinsatz bei Massenschlägerei in Michelstadt

Eine Massenschlägerei führte am Sonntag zum Abbruch des Fußballspiels zwischen dem VfL Michelstadt und FCK Türkiyemspor Breuberg in der Kreisliga A Odenwald. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der zweiten Hälfte zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den Spielern beider Mannschaften sowie einzelner Zuschauer. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt, zwei der Personen wurden vorsorglich in das Krankenhaus in Erbach verbracht. Insgesamt gehe man aktuell von sechs bis acht Verletzten aus.