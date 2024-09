Gruppenliga: Die Eintracht bleibt Wald-Michelbachs Nummer 1

Auch nach dem Rückzug aus der Verbandsliga bleibt die Eintracht im Wald-Michelbacher Fußball die Nummer eins. Am Samstag gewann die ETW das erste Derby gegen die SG Wald-Michelbach glücklich mit 2:1 und schob sich an die Spitzengruppe heran. 400 Zuschauer kamen zum ersten Punktspiel-Vergleich der beiden Rivalen, die nach gut 30 Jahren mit ihren ersten Mannschaften wieder in der gleichen Klasse spielen.