Hessenliga: Das alte Lied beim SV Unter-Flockenbach

Unter-Flockenbach. Drittes Gastspiel nach dem Winter – dritte Niederlage: Die Luft im Hessenliga-Abstiegskampf wird für die Fußballer des SV Unter-Flockenbach nach dem 1:3 (0:2) beim Hanauer SC immer dünner. „Meine Analyse fällt eigentlich identisch aus wie beim letzten Mal. Wir kriegen die Gegentore im Moment viel zu leicht, machen es dem Gegner durch unsere Fehler viel zu einfach“, haderte SVU-Trainer Dalio Memic nach der zweiten 1:3-Auswärtspleite in Folge, nachdem sein Team zuvor beim KSV Baunatal den Kürzeren gezogen hatte. Wie in dieser Partie verschlief der Aufsteiger am Sonntag vor 150 Zuschauern in Hanau erneut den Start.