Hochkarätiger Neuzugang für die HSG Fürth/Krumbach

Der Drops ist gelutscht für die Handballer der HSG Fürth/Krumbach. Sie werden die Bezirksoberliga-Saison als Sechster beenden, können sich am letzten Spieltag bei der MSG Roßdorf/Reinheim nicht mehr verbessern oder verschlechtern. Dennoch wollen die Fürther noch einmal alle Kräfte mobilisieren und dem Vierten Paroli bieten. „Eigentlich haben wir in der Vergangenheit gegen Roßdorf immer gut ausgesehen“, erinnert sich Fürths Spieler Lars Richter an zahlreiche packende Partien gegen den Rivalen, der in dieser Runde – die MSG war als Top-Favorit auf den Titel gestartet – ebenso hinter den Erwartungen zurückblieb wie Fürth/Krumbach. „Aber während bei uns die Formkurve in den letzten beiden Monaten deutlich nach unten zeigte, ist Roßdorf/Reinheim noch einmal aufgekommen“, hat auch Richter beobachtet, dass der Gegner sich von Rang acht auf vier verbessert hat. „Entsprechend sehe ich uns da schon als klarer Außenseiter“, erklärt der Spieler, der nach dieser Partie seine Handballschuhe an den Nagel hängt.