HSG hat immer eine Antwort parat

„Das macht Lust auf mehr“, sagte Marcus Gutsche, Trainer des Handball-Verbandsligisten HSG Weschnitztal, am Samstagabend. Mit 32:27 gewannen die Odenwälder ihr Heimspiel gegen die SG Nußloch, verteidigten mit nun 9:1 Punkten die Tabellenführung. Und für Gutsche war nicht nur das Resultat „richtig schön“, sondern auch die Art und Weise, wie es „gegen einen wirklich starken Gegner“ zustande kam. Und dann war da auch noch die Atmosphäre in der Weschnitztal-Halle: „Das macht hier richtig Spaß. Da ist schon einiges an Euphorie zu spüren und das nehmen wir natürlich gerne mit“, so der erfahrene Trainer.