HSG Weschnitztal nimmt auch die Hürde Hockenheim

Das war noch einmal ein hartes Stück Arbeit für die Handballer der HSG Weschnitztal: Am Sonntagabend mussten sie zumheimstarken HSV Hockenheim, lösten aber auch diese schwere Aufgabe mit Bravour. Nach dem 33:25 (16:14)-Sieg in der Rennstadt gehen die Odenwälder nun ohne Niederlage mit 23:1 Punkten und einem Vier-Punkte-Polster auf die Verfolger Eppelheim und Wieblingen in die Weihnachtspause.