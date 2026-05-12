Internationales Karateturnier in Wald-Michelbach

Wald-Michelbach. Der Überwald wird über das Vatertagswochenende wieder zum Treffpunkt der internationalen Karate-Szene. Von Donnerstag, 14. Mai, bis Sonntag, 17. Mai, richtet der Kampfsportverein Bushido Wald-Michelbach das U-21 Randori in der Großraumsporthalle aus. Erwartet werden mehr als 400 Karatekas aus zehn Nationen.

Für Besucherinnen und Besucher ist das Turnier eine seltene Gelegenheit, Karate auf hohem Niveau direkt vor Ort zu erleben. Angemeldet sind Sportler aus Deutschland sowie aus Algerien, Österreich, Dänemark, Ungarn, Luxemburg, Norwegen, Spanien, Schweden und der Schweiz. Geleitet wird die Veranstaltung unter anderem von Noah Bitsch, Bundestrainer des Deutschen Karate-Verbandes, sowie Klaus Bitsch, Landestrainer in Thüringen. Ausrichter ist der Wald-Michelbacher Vereinsvorsitzende Markus Emmerich mit seinem Team von Bushido WM.

Sportlich besonders interessant werden der Freitag und der Samstag. Dann stehen die Wettkämpfe im Kumite, also im Freikampf, auf dem Programm. Gekämpft wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Das Turnier gilt als offizielles Qualifikationsturnier des Deutschen Karate-Verbandes für die anstehenden Europameisterschaften in Frankfurt.

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Die Eröffnung und der Beginn der Vorkämpfe sind am Freitag und Samstag jeweils ab 9 Uhr in der Großraumsporthalle geplant. Der Eintritt ist frei. Damit eignet sich die Veranstaltung nicht nur für Kampfsportfans, sondern auch für Familien, Vereinsgruppen und alle, die einmal einen Einblick in diese Sportart bekommen möchten.