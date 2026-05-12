U21-Randori

Internationales Karateturnier in Wald-Michelbach

400 Teilnehmer werden beim U21-Randori in Wald-Michelbach erwartet. Auch der Bundestrainer will kommen - und der Eintritt zum Karateturnier ist frei.

Zum U21-Randori in der Wald-Michelbacher Großraumsporthalle werden mehr als 400 Karatekas erwartet. Foto: Philipp Reimer Fotografie
Zum U21-Randori in der Wald-Michelbacher Großraumsporthalle werden mehr als 400 Karatekas erwartet.

Wald-Michelbach. Der Überwald wird über das Vatertagswochenende wieder zum Treffpunkt der internationalen Karate-Szene. Von Donnerstag, 14. Mai, bis Sonntag, 17. Mai, richtet der Kampfsportverein Bushido Wald-Michelbach das U-21 Randori in der Großraumsporthalle aus. Erwartet werden mehr als 400 Karatekas aus zehn Nationen.

Für Besucherinnen und Besucher ist das Turnier eine seltene Gelegenheit, Karate auf hohem Niveau direkt vor Ort zu erleben. Angemeldet sind Sportler aus Deutschland sowie aus Algerien, Österreich, Dänemark, Ungarn, Luxemburg, Norwegen, Spanien, Schweden und der Schweiz. Geleitet wird die Veranstaltung unter anderem von Noah Bitsch, Bundestrainer des Deutschen Karate-Verbandes, sowie Klaus Bitsch, Landestrainer in Thüringen. Ausrichter ist der Wald-Michelbacher Vereinsvorsitzende Markus Emmerich mit seinem Team von Bushido WM.

Sportlich besonders interessant werden der Freitag und der Samstag. Dann stehen die Wettkämpfe im Kumite, also im Freikampf, auf dem Programm. Gekämpft wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Das Turnier gilt als offizielles Qualifikationsturnier des Deutschen Karate-Verbandes für die anstehenden Europameisterschaften in Frankfurt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Eröffnung und der Beginn der Vorkämpfe sind am Freitag und Samstag jeweils ab 9 Uhr in der Großraumsporthalle geplant. Der Eintritt ist frei. Damit eignet sich die Veranstaltung nicht nur für Kampfsportfans, sondern auch für Familien, Vereinsgruppen und alle, die einmal einen Einblick in diese Sportart bekommen möchten.

Auch abseits der Matten ist für Besucher gesorgt. Von Donnerstag bis Samstag gibt es eine Cafeteria, ein Grillzelt und regionale Speisen. Weitere Informationen gibt es online.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wald-Michelbach: Einbruch in Überwald-Gymnasium 
Geld gestohlen

Wald-Michelbach: Einbruch in Überwald-Gymnasium 

Nachdem Unbekannte in die Wald-Michelbacher Schule eingebochen sind, sucht die Polizei Zeugen. Wie die Einbrecher ins Innere gelangten, ist noch unklar.

10.02.2026

Rund 160 Teilnehmer beim Darts-Turnier in Wald-Michelbach erwartet
Hobby-Turnier

Rund 160 Teilnehmer beim Darts-Turnier in Wald-Michelbach erwartet

Das Darts-Turnier der SG Wald-Michelbach im Dezember erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Um daraus ein regelmäßiges Event zu machen, sucht der Verein weitere Darts-Begeisterte.

25.12.2025

Hochkarätig besetztes Turnier in Wald-Michelbach
Fußball

Hochkarätig besetztes Turnier in Wald-Michelbach

Eintracht Wald-Michelbach erwartet ab Freitag Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach, SG Wald-Michelbach, TSV Höchst und die beiden Fürther Vereine SV und FC zum Schmucker-Cup.

10.07.2024

Dart-Turnier bei der SG Wald-Michelbach
Wald-Michelbach

Dart-Turnier bei der SG Wald-Michelbach

Bei der fünften Auflage wird das Teilnehmerfeld auf 128 Spieler aufgestockt.

29.12.2023

Keine Überraschungen beim Turnier in Wald-Michelbach
Fußball

Keine Überraschungen beim Turnier in Wald-Michelbach

Beim Überwald-Cup der SG Wald-Michelbach bleiben die Überraschungen aus - und auch im Kreispokal setzen sich die Favoriten durch. Zwei Mannschaften verzichten aber auf die Bestbesetzung.

21.07.2023